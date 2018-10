Il principe Harry prova il discorso e lo fa con Meghan, unica spettatrice speciale

Sabato 20 Ottobre 2018, 22:48 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 23:54

La gravidanza diè ufficiale, ma gli impegni non si fermano certo qui. La neo-duchessa di Sussex, infatti, resta sempre al fianco del, chiamato a presenziare ad alcuni eventi ufficiali, come ad esempio gli, gare riservate a veterani di guerra rimasti parzialmente invalidi durante il servizio.La cerimonia inaugurale, quest'anno, si terrà ine, come sempre, ildovrà affrontare anche questa volta un discorso ufficiale. Come dimostrano le foto pubblicate oggi, il secondogenito di Carlo e Diana, 34 anni, ha deciso di recitare il proprio discorso in una Sydney Opera House completamente deserta. Se non fosse per la sua, che è sempre al suo fianco.L'unica spettatrice della prova del discorso di, infatti, è Meghan, che ascolta il marito in prima fila, davanti a un'infinità di posti vuoti. Come riporta Metro.co.uk , per la prima volta, quest'anno il discorso di Harry potrebbe aver visto anche lo 'zampino' di, che da tempo è nota per essere una grande oratrice.