Grave lutto per il principe Harry: morta Daphne, la sua prima fan. Aveva 99 anni

Martedì 2 Aprile 2019, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 15:25

Lala più speciale, delnon c’è più. Si chiamava, era ospite fissa in prima fila nelle visite dei reali in, ed era una grandissima ammiratrice di Harry: aveva 99 anni, ed è venuta a mancare pochi giorni dopo il suo compleanno.Proprio per il suo compleanno Harry le aveva inviato un biglietto, da parte sua e di sua moglie Meghan, in cui le faceva gli auguri: «Cara Daphne, io e la mia consorte le inviamo i nostri più sentiti auguri per il suo 99esimo compleanno», recitava il biglietto. Daphne sui social, gestiti dai suoi familiari, aveva in passato postato tante foto insieme a Harry, ma anche insieme ad altre celebrità, come David Beckham e la stessa Meghan Markle, oltre che il principe, nelle loro visite nella sua Australia.