Principe Harry e Meghan Markle, risolto il mistero di Lilibet Diana: ecco la prima foto esclusiva

La prima foto ufficiale del volto di Lilibet Diana è stata finalmente pubblicata. La secondogenita del principe Harry e Meghan Markle fino ad oggi non era mai stata svelata al pubblico. La piccola appare tra le mani delle mamma, che la alza sorridente. Nello scatto, pubblicato per gli auguri di Natale, anche il principe e il piccolo Archie. Lilibet Diana, chiama così in nome della principessa madre di Harry e William, è nata lo scorso giugno.

Ecco Lilibet, svelata la prima foto

Il Duca e la Duchessa di Sussex avevano tenuto nascosta la piccola Lilibet, creando un caso intorno a questa riservatezza così prolungata. A realizzare lo scatto il fotografo di fiducia Alexi Lubomirski: «Questo è uno di quei progetti rari e speciali di cui si ha la fortuna di far parte. Poter continuare la storia di questa famiglia è stato un onore» ha scritto su Instagram.

Secondo l’esperto reale Neil Sean, i duchi di Sussex stavano «aspettando il momento giusto per avere il massimo impatto. Se mettessero una foto sui social media, molte persone sarebbero felici di vedere la bambina, sono tutti interessati, ma con il passare del tempo l’interesse diminuirebbe» aveva detto. Quello in arrivo sarà il primo Natale per Lilibet con la sua famiglia.