Eugenia di York al Super Bowl con il principe Harry: trasloco negli Usa in vista?

Che abbia in mente anche lei un trasloco negli Stati Uniti? Il fatto che il principe Harry e la cugina trentunenne principessa Eugenia di York, secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, siano stati fotografati insieme al SoFi Stadium di Los Angeles in occasione del Super Bowl, ha fatto scatenare gli esperti delle “mosse” dei reali ed ex reali inglesi. E’ stata infatti la prima volta, da quando il duca di Sussex ha lasciato la carica di membro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati