La principessa Eugenia trasloca nella casa di Harry e Meghan, duchi sempre più distanti dalla casa reale

La principessa Eugenia e suo marito si trasferiranno in quella che è stata la residenza di Harry e Meghan. La casa del Frogmore Cottage del Duca e della Duchessa di Sussex a Windsor ha dei nuovi inquilini dopo che i duchi hanno deciso di rinunciare alla corona e volare negli Usa dove si sono trasferiti.

Una fonte vicina alla corona ha sottolineato che la casa rimane quella di Meghan e Harry nel Regno Unito, ma i due sarebbero molto felici che sia occupata dalla cugina di primo grado di Harry, Eugenie, che aspetta il suo primo figlio all'inizio del prossimo anno, e da Jack Brooksbank. Un'altra fonte ha rivelato al Sun che il trasloco dei beni dei duchi è avvenuto in piena notte, perché probabilmente non volevano dare nell'occhio e le chiavi sono state consegnate ad Eugenie. Il messaggio è morto forte e sottolinea il fatto che Harry e Meghan non hanno alcuna intenzione di tornare in Inghilterra.

Eugenie e Jack risiedevano in precedenza nell'Ivy Cottage di Kensington Palace a Londra, ma hanno stretti legami con Windsor, così hanno preferito trasferirsi vicino alla famiglia reale.

Ultimo aggiornamento: 12:37

