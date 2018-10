Raffaella Fico e Alessandro Moggi, amore finito per colpa di Cristiano Ronaldo?

Venerdì 26 Ottobre 2018, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:17

Una cosa è certa: storia finita tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi. La showgirl napoletana ed il procuratore di calcio, figlio di Luciano Moggi, si sono lasciati dopo oltre due anni di fidanzamento. Resta però il dubbio sui motivi della rottura: in un primo momento si pensava ci fosse lo zampino di Mario Balotelli, ma sembra che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia relativa a Cristiano Ronaldo.All'inizio, dopo l'annuncio della rottura, si era pensato a Mario Balotelli, ex storico di Raffaella Fico e papà della piccola Pia, come motivo della fine della storia. La showgirl, infatti, negli ultimi tempi sarebbe sempre più una frequente visitatrice di Nizza, dove gioca proprio l'ex attaccante di Inter e Milan.In realtà, le visite a Nizza sembrerebbero dettate semplicemente dal fatto che Mario Balotelli e Raffaella Fico hanno deciso di vedersi più spesso, nonostante gli impegni di entrambi, per il bene della piccola Pia. A Pomeriggio Cinque, infatti, è stato rivelato che la causa della rottura, successiva ad altre crisi, sia da ricondurre a Cristiano Ronaldo, che era stato difeso da Raffaella Fico dopo le accuse di stupro. La showgirl, che aveva avuto una breve frequentazione con lo juventino, aveva infatti spiegato: «Non credo a quelle voci, è una persona fantastica e semplice, con me è stato un vero gentiluomo». Dichiarazioni che non sarebbero andate giù ad Alessandro Moggi.