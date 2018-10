Raffaella Fico e Alessandro Moggi, storia finita: «Lei frequenta Nizza, dove c'è l'ex Mario Balotelli»

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 11:38

Sembrava un amore destinato alle nozze quello di Raffaella Fico e di Alessandro Moggi, procuratore di calcio e figlio di Luciano, ma fra i due la storia è finita. Dopo due anni di love story, innumerevoli viaggi fra Mykonos e altre destinazioni esotiche e per Raffaella è tutto da rifare, anche se sembra sia tornata a frequentare Nizza, dove vive il suo ex Mario Balotelli.L’addio era stato comunque preannunciato: «Sviamo il gossip – si legge sulle “Chicche di gossip” di “Chi” - Così Alessandro Moggi ci aveva risposto poco tempo fa quando gli avevamo chiesto se la storia con Raffaella Fico fosse finita».E invece tra i due la storia è giunta al capolinea e Raffaella è tornata a frequentare, con più serenità e presenza, Nizza e Monte Carlo ... dove vive il suo ex Mario Balotelli, da cui ha avuto Pia».