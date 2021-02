Raffaella Fico torna single, addio a Giulio Fratini: «Avevo solo una frequentazione...»

Raffaella Fico e Giulio Fratini si sono lasciati. È durata poco la relazione fra Raffaella Fico e il nuovo compagno Giulio Fratini, inziata dopo la fine dell’amore con Alessandro Moggi: «Avevo solo una conoscenza - ha spiegato la showgirl - una frequentazione…».

Raffaella Fico si proclama single e ospite nel programma “Un giorno da pecora” sulle frequenze di Radio1, fa sapere che non sposerà il compagno Giulio Fratini perché fra di loro in realtà c’era solo una frequentazione: «Se mi sposerò a breve? – ha svelato Raffaella - No, non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione».

Nessun matrimonio quindi per Raffaella Fico con il facoltoso Giulio Fratini. Giulio infatti è stato inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30 ed è l’erede di una famiglia facoltosa: il nonno Giulio fondò il mitico marchio di jeans Rifle. Il papà Sandro possiede la catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels, e una delle collezione di orologi più grande al mondo con circa 2 mila esemplari. Prima di Fratini Raffaella è stata a lungo fidanzata con Alessandro Moggi, con cui si doveva sposare...

