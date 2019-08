Raffaella Fico single infuriata: «La verità su Francesco Caserta, conoscenza terminata con un caffè»

Sabato 17 Agosto 2019, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 17:13

Ultimamente Raffaella Fico è stata protagonista del gossip per via di una sua presunta liaison con Francesco Caserta, ex di Paola Caruso e papà del bimbo della showgirl. Nonostante le numerosi voci a riguardo, Raffaella ha smentito ogni tipo di relazione dal suo account Instagram.Nessun weekend romantico con guardie del corpo al seguito, nessun flirt estivo. Tra la Fico e Caserta ci sarebbero stati solo contatti telefonici e un caffè, come ha spiegato Raffaella Fico nel suo post: «A seguito di tutti questi articoli che sto leggendo – ha fatto sapere - voglio precisare una cosa sola: con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè».Nessun commento dall’account social di Caserta, mentre Raffaella Fico rimane single dopo le mancate nozze con Alessandro Moggi, ora felicemente fidanzato con la deputata Elvira Savino.