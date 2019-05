Raffaella Fico su Mario Balotelli: «Ora siamo più complici, facciamo i genitori»

Giovedì 16 Maggio 2019, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 19:59

I tempi successivi alla fine della loro storia, con tanto di accuse velenose e di dissidi sulla paternità della piccola Pia, sono ormai lontani: l'amore tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è finito da molto tempo, ma i due, per amore della figlia, oggi vivono una nuova vita da genitori.Lo rivela la stessa showgirl napoletana, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane: «Tra me e Mario non c'è niente più di un rapporto tra due genitori, non torneremo insieme e io faccio avanti e indietro fino a Marsiglia per far stare Pia insieme al papà. A differenza del passato, però, ora siamo molto complici».Raffaella Fico, poi, aggiunge: «Ci sentiamo tutti i giorni per la bambina, abbiamo ritrovato la serenità. Quando Mario dubitava della paternità di Pia e c'erano tante voci sul test del dna, ho sofferto molto. Affrontare la gravidanza da sola è stato difficile, ma lì la colpa era di entrambi: eravamo molto giovani, ma Pia è stata frutto del nostro amore». Lo riporta anche Gossipetv Intanto, Raffaella Fico mantiene la massima riservatezza sulla propria situazione sentimentale, anche a fronte delle voci di rottura con Alessandro Moggi. Una cosa è certa: nessun ritorno di fiamma con Mario Balotelli. «Ci vogliamo molto bene, ma per ora stiamo bene così. Siamo sereni, distesi», ha spiegato la showgirl.