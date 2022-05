Raffaella Fico hard a Le Iene: «Sesso tutti i giorni con il mio Piero, l'abbiamo fatto anche dal dentista»

È una Raffaella Fico in versione hot quella intervistata da Le Iene, insieme a Paolo Nieri. Stanno insieme da quasi un anno, si amano e fanno sesso quasi tutti i giorni. È proprio la showgirl partenopea a rivelarlo in una delle più classiche interviste doppie de Le Iene.

Raffaella Fico e Piero Neri si sono confessati in tv sottoponendosi a un test d’amore in cui si promettono di essere per entrambi l’ultimo partner sessuale per tutta la vita. «Bell’impegno» commenta lui timidamente. Del resto, la showgirl è «impegnativa» anche sotto le lenzuola: «Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni», ammette la Fico.

Le domande sono a raffica e mettono in imbarazzo Piero, che però risponde sornione, divertente e divertito. La cosa che ti eccita di più dell’altro, domandano alla coppia. Raffaella risponde sicura: «Le spalle». Lui, invece, tentenna: «Il… », facendo capire che vorebbe rispondere con il lato B, ma poi guarda la compagna e risponde: «Le spalle».

Da lì, poi, le domande prendono tutte una piega ben precisa: quella hot. Alla coppia viene chiesto se preferiscano una cena romantica o sesso per tutta la notte e Raffaella Fico non esita un istante: «Sesso tutta la notte». Poi tocca a Piero Neri che aggiunge: «Si poteva fare anche la cena prima». Poi rivelano, in coro, che l'ultima volta che hanno fatto l'amore è stata la sera precedente. E, infine, la domanda che ha infiammato il pubblico di seconda serata: «Quante volte lo fate a settimana?», la risposta è simultanea e senza esitazioni: «Tutti i giorni».

Ma non è finita qui. Le Iene calcano la mano, visto che i due sembrano molto propensi a raccontare i loro dettagli più intimi. E allora un grande classico delle domande: «Il posto più strano dove avete fatto l’amore?», ma qui a rispondere è Piero con non poco imbarazzo: «In casa… Dal dentista, questa è grossa, è grossissima». E risponde anche quando viene chiesta la durata media di un rapporto: «Sei abbastanza esigente, un po’ di impegno ci vuole…», confessa Piero davanti alla telecamera rivolgendosi a Raffaella, denotando molta complicità tra i due.

Adesso tocca alla Fico prendere parte all'intervista e rivela la sua posizione preferita: «Quella del cammello», senza svelare altri dettagli. E poi arriva un altro momento di imbarazzo per Neri. Quanto è lungo il membro del vostro partner? «Spero sia sufficiente, ti piace?» chiede lui a Raffaella, lei annuisce e lui è soddisfatto.

infine la coppia viene sottoposta da una sorta di contratto in cui devo impegnarsi. Raffaella e Piero rispondono sulla durata non hanno dubbi: «Tutta la vita». Lui firma per la comunione dei beni, accetta di spazzare a terra, lavare, cucinare e di fare sesso più volte in un giorno per far contenta la compagna... «Un bell’impegno», si lascia scappare a bocca serrata Piero.