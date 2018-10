I social contro la Raggi e le borse radical chic: «Ipocrita, anche lei le indossa»

Martedì 30 Ottobre 2018, 15:47 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 17:28

C'è un pezzo di M5S che guarda la borsa. Ma quella di Virginia Raggi. Dopo l'uscita di sabato scorso della grillina contro la piazza del Campidoglio che la contestava, piena di signore radical chic con borse da 1000 euro, la rete in queste ore si sta divertendo a rinfrescarle la memoria. E in particolare su Twitter in molti ricordano al sindaco Raggi di aver indossato anche lai una costosa Kelly 32 di Hermes.All'indomani dell'uscita della Raggi sul suo profilo Facebook con tanto di commento sulle borse indossate dalle molte donne che manifestavano in piazza del Campidoglio per chiedere le sue dimissioni, le reazioni del popolo web hanno alimentato i social con giudizi contrari e favorevoli. In particolare molti ricordano alla sindaca di prediligere anche lei le borse costose, ricordando quando anche lei fu fotografata mentre indossava una borsa Kelly 32 di Hermès da diverse migliaia di euro: "La indossava a sua insaputa", scrive un utente su Twitter, "lei aveva nell'armadio una borsa di H&M, ma la Manina gliel'ha sostituita. Pare abbia sporto denuncia...", ironizza un altro facendo riferimento alle affermazioni del vicepremier Luigi Di Maio sulla "manina" che avrebbe, secondo lui, modificato il decreto fiscale.Molti però anche quelli che la difendono: "Ma perché una che lavora non può comprarsi una borsa costosa?", si legge tra i commenti, "oppure non può essere che gliel'hanno regalata?", ipotizza un altro. Il dibattito social dunque - tanto sul degrado di Roma quanto sulla borsa di Virginia Raggi - gira ancora sul web.