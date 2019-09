Ramona Badescu futura mamma, incinta a 50 anni: sarà un maschietto

Mercoledì 25 Settembre 2019, 16:15 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 16:20

Diventata molto popolare in tv negli anni novanta,ha poi scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e vivere lontano dai riflettori. Ora la showgirl, cinquant’anni compiuti, è felicementein attesa del suo primo figlio.Molto riservata sulla sua vita privata, Ramona Badescu è riuscita a far passare inosservata la sua gravidanza, che sembra essere agli sgoccioli. Secondo i beninformati il primogenito sarà un maschietto, mentre lei ha una relazione che dura da diversi anni con un avvocato.Ramona è stata fotografata da “Diva e donna” mentre esce da un studio medico per un controllo e passeggia con le sue forme da futura mamma per un giro di shopping col suo cagnolino, che quando si stanca lei prende in braccio.