Raoul Bova tenero papà: eccolo mentre coccola la figli, la piccola Alma

Giovedì 18 Aprile 2019, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 17:45

Sul set delle film e delle fiction Raoul Bova interpreta solitamente ruoli da duro, ma con la figlia diventa un vero tenerone. L’attore infatti ha incontrato e si è innamorato sul set di “Immaturi – il viaggio” della collega Rocio Munoz Morales e dalla loro relazione sono nate Luna (3 anni) e cinque mesi fa la secondogenita Alma.I due, fotografati da “Nuovo”, a passeggio per la Capitale si sono fermati in un locale per riposarsi. Rocio tiene Alma e Raoul si avvicina sorridente, per poi baciarla sulla fronte. Il papà non resiste, prende la piccola in braccio e con sguardo tenero la riempie di coccole.Raoul, oltre alle due figlie femmine nate dalla sua relazione con Rocio, ha anche due maschi, Alessandro Leon e Francesco, venuti alla luce dalle passate nozze fra l’attore e la ex moglie Chiara Giordano.