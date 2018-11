Regina Elisabetta e Principe Filippo, giornata a cavallo a 92 a 97 anni

Martedì 6 Novembre 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno rispettivamente 92 e 97 anni ma lanon riescono a stare lontano dal loro amore più grande: i. I due sono stati immortalati mentre cavalcano sorridenti, come fossero due innamorati al primo appuntamento, un'immagine di serenità e di amore nonostante i loro inossidabili 70 anni di matrimonio.Ben coperti, ma elegantissimi, i due hanno cavalcato nei terreni intorno al castello prima: Elisabetta in sella a un pony, mentre Filippo in carrozza, come riporta anche il Telegraph . Il principe potrebbe decidere anche di presenziare alla cerimonia di commemorazione dei caduti il prossimo 11 novembre, insieme ad Elisabetta, Carlo, Harry e William, con rispettive consorti a seguito. Non sembra essere ancora ufficiale la notizia, ma potrebbe essere un'eccezione alla sua scelta di ritiarsi a vita privata, fatta ormai qualche anno fa.L'instancabile Elisabetta invece continua con i suoi impegni ufficiali: reduce dalla visita in Africa, in Ghana, il prossimo 11 novembre sarà in prima linea durante la cerimonia per i caduti.