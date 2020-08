Relax cilentano per Danele Scardina, l'ex di Diletta Leotta

Lavoro e relax nel Cilento per Daniele Scardina, in arte Toretto, pugile noto per essere stato il fidanzato della conduttrice Diletta Leotta. In realtà la loro separazione è recente e risale soltanto a pochi giorni fa anche se ufficialmente i due non lo hanno ancora comunicato. Daniele Scardina, lo scorso anno campione nella categoria Supermedi della Federazione Internazionale di Boxe ha trascorso un po' di relax a Casal Velino, ospite di Enza Lista. Ha partecipato anche all'inagurazione della sala di registrazione del villaggio Velia. Lo sportivo il prossimo autunno sarà anche protagonista di Ballando con Le Stelle. Chi lo ha incontrato in strada o al mare, a Casal Velino, sperava di incrociare anche Diletta Leotta, restando però deluso. © RIPRODUZIONE RISERVATA