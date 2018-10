Relax in Costiera per Giancarlo Giannini, ospite del Premio Penisola Sorrentina

Sabato 20 Ottobre 2018, 14:01

PIANO DI SORRENTO - I tempi erano stretti, ma l'occasione per una full-immersion nei luoghi, nelle atmosfere e nei sapori tipici della penisola sorrentina non se l'è fatta sfuggire. E così Giancarlo Giannini, attore e regista di fama internazionale, ha scelto il porto di Marina di Cassano e il belvedere della Marinella per trascorrere qualche ora di relax tra un impegno e l'altro: un soggiorno breve ma intenso per un autentico "mostro sacro" del teatro e del cinema nazionali, vincitore di sei David di Donatello, cinque Nastri d'argento e altrettanti Globi d'oro.Giannini è stato protagonista de "Le parole note", un affresco di versi e musica realizzato mediante l’interpretazione delle opere di autori come Federico Garcia Lorca, Gabriel Garcia Marquez, Pedro Salinas, ma anche Giacomo Leopardi, Jacques Prévert e Alda Merini. Accompagnato dal quartetto diretto dal sassofonista napoletano Marco Zurzolo, Giannini ha incantato centinaia di spettatori che hanno affollato il teatro delle Rose per il secondo appuntamento della 23esima edizione del Premio Penisola Sorrentina - Arturo Esposito, la rassegna diretta dal giornalista e promotore culturale Mario Esposito.Un'occasione imperdibile per incontrare il pubblico sorrentino, ma anche per apprezzare le eccellenze di una terra che ha molti punti in comune con la Liguria, regione di cui Giannini è originario. Giunto direttamente da Torino, l'attore si esibito nel teatro delle Rose per poi concedersi una cena a base di prodotti tipici a Marina di Cassano. Qui Giannini ha apprezzato non solo i piatti a base di pesce (prime fra tutte le alici) del ristorante "L'Approdo", ma soprattutto le luci, i colori e l'atmosfera inconfondibile del borgo. Poi il relax nell'hotel Corallo di Sant'Agnello, dove la star del teatro mondiale ha ammirato l'incantevole panorama dal belvedere della Marinella. Senza sottrarsi, ovviamente, alle foto di rito con lo staff dell'albergo.