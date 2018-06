Relax in penisola sorrentina per Ciro Immobile e Fabio Quagliarella

Sabato 2 Giugno 2018, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - È reduce da una stagione brillante, coronata dalla qualificazione in Europa League con la sua Lazio e dal titolo di capocannoniere con 29 reti (sebbene ex aequo col centravanti interista Mauro Icardi). Ma anche bomber di livello assoluto come Ciro Immobile hanno bisogno di staccare la spina. E così il 28enne calciatore, originario di Torre Annunziata, ha scelto la penisola sorrentina e la costiera amalfitana per trascorrere la prima parte delle vacanze estive.Con Immobile ci sono la moglie Jessica Melena e altre tre coppie di amici, tra i quali l'ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi col marito. Oggi la comitiva si è concessa una giornata di sole e di mare a bordo di uno yacht di lusso tra Massa Lubrense e Positano: momenti di relax immortalati in una serie di fotografie e storie pubblicate su instagram dalla signora Immobile e dalla sua amica Guendalina. Scatti che ritraggono il gruppo di vacanzieri vip tra la spiaggia di Nerano, a Massa Lubrense, e al largo di Positano.Per Immobile, che ha dovuto rinunciare alla convocazione nella nuova Nazionale del ct Roberto Mancini a causa di un leggero infortunio, una lunga serie di baci e tenere effusioni con la moglie Jessica, splendida nel suo succinto costume rosa. Anche in questo caso le immagini non sono sfuggite alle decine di migliaia di follower che la bella abruzzese può vantare su Instagram: da loro è arrivata in pochi minuti una pioggia di like. In penisola sorrentina anche Fabio Quagliarella: dopo aver ancorato lo yacht al largo della spiaggia di Alimuri, il bomber della Sampdoria si è concesso un bagno nelle acque di Meta sotto l'occhio vigile (e divertito) della modella Debora Salvalaggio.