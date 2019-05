Relax in penisola sorrentina per Roby Facchinetti dei Pooh

Martedì 28 Maggio 2019, 17:08

SANT'AGNELLO - È da decenni uno degli interpreti più amati della musica italiana, merito della sua voce inconfondibile e del successo planetario riscosso con i Pooh: un idolo per i melomani più attempati come per quelli più giovani. Roby Facchinetti si è concesso due giorni di relax in penisola sorrentina. Ospite d'onore per una cena di gala, il 75enne cantautore, compositore e tastierista ha approfittato dell'invito per concedersi una full-immersion tra le bellezze della Costiera, senza perdere l'occasione per gustare le specialità dell'alta cucina locale. Facchinetti si è trattenuto nel Grand Hotel Cocumella, il più antico albergo della penisola sorrentina: storica residenza gesuita, meta del Grand Tour, che dal 1777 in poi ha accolto ospiti illustri come Johann Wolfgang Goethe, Hans Christian Andersen, Mary Shelley e Sigmund Freud.Durante il suo breve soggiorno il cantante non si è sottratto al rito delle foto ricordo con i titolari e il personale della struttura, facendo sfoggio di quella simpatia che ha contribuito a farne un idolo del grande pubblico.