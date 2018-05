Relax tra Sorrento e Positano per la conduttrice Federica Fontana

Sabato 26 Maggio 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Avere 40 anni e non dimostrarli? Sì, è possibile. La prova è Federica Fontana, più bella che mai nelle foto che la ritraggono durante il suo soggiorno tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. La modella, showgirl, conduttrive televisiva e blogger monzese si è concessa qualche giorno di relax in compagnia del marito, il produttore pubblicitario Felice Rusconi. E non ha mancato di documentare i momenti più piacevoli della sua vacanza in Campania attraverso foto e storie su Instagram.Volto noto di decine di programmi sportivi e non, dal 2013 curatrice del blog Runfederun attraverso il quale dispensa consigli in materia di fitness e bellezza, Fontana è arrivata ieri in penisola sorrentina rimanendo incanatata dal belvedere di Punta Scutolo, all'ingresso di Meta, dal quale si può ammirare il golfo di Sorrento fino alla punta del Capo. Dopodiché la bella bionda si è lanciata in un tour nei luoghi-simbolo della città di Torquato Tasso: dal viale dell'hotel di cui è ospite alla spiaggia Marina Piccola, passando per piazza Tasso e per la chiesa del Carmine.Oggi, invece, è stata la volta della costiera amalfitana. In vestitino bianco e occhiali da sole, Federica si è fatta immortalare su un belvedere con Positano sullo sfondo. Poi l'immancabile pranzo in riva al mare di Laurito, in uno degli stabilimenti balneari più gettonati della costiera amalfitana: una giornata di relax celebrata su Instragram, attraverso una serie di scatti in cui Fontana ha taggato il marito e l'amica Valentina Contato, ex modella e ora conduttrice televisiva.