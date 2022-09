Renato Zero, parcheggia sulle strisce e inciampa: il video del «ruzzolone» diventa virale

Renato Zero è abituato a finire sulle prime pagine dei giornali. Con 55 anni di carriera alle spalle che festeggerà proprio stasera al Circo Massimo, il suo nome è sinonimo di successi. Ma questa volta l'artista è diventato virale sui social, non per un suo brano intramontabile, bensì per uno scivolone degno di Paperissima Sprint.

La festa dei Sorcini

Renato Zero, questa sera, è pronto a festeggiare i suoi 55 anni di carriera al Circo Massimo di Roma. Uno spettacolo per il popolo dei sorcini che si ripeterà per ben sei serate consecutive (già sold out) in una cornice diventata orma il tempio dei big della musica italiana e internazionale. Il giusto tributo a un artista senza tempo che, però, nelle ultime ore si è reso protagonista di un episodio esilarante.

Il ruzzolone

Renato Zero si trova nella sua Roma, dove questa sera inizierà la serie di concerti da tutto esaurito. E un automobilista ha avuto la fortuna di trovarlo per strada. Il beniamino dei Sorcini viene ripreso mentre attraversa le strisce, dopo aver parcheggiato la sua auto. Ma il finale del video è davvero esilarante. Renato Zero non si accorge dello scalino e inciampa rovinosamente a terra. Le immagini sono subito finite sui social dove, in poche ore, sono diventate virali scatenando l'ironia del web.

non Renato Zero che s’addobba per strada ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ pic.twitter.com/6zQ3uQEgC6 — Arianna🦄 (@ilnostrotempo_) September 22, 2022

L'ironia social

Il cantante ha prima parcheggiato il suo suv nero sulle strisce pedonali (violando così il codice stradale) poi ha attraversato e infine è inciampato sul marciapiede finendo per terra. L'artista si è subito rialzato, togliendosi la polvere da mani e pantaloni, e ha ringraziato il passante accorso a soccorrerlo. Ma la sua disavventura, adesso, è oggetto di grandi risate sui social network. Gli utenti sono scatenati e i commenti ironici si sprecano. Tra tutti c'è chi ha parafrasato uno dei suoi successi come Il triangolo scrivendo «il marciapiede nooo, non l’avevo considerato». Chissà se questa sera, Renato Zero, farà riferimento al divertente episodio...