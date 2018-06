Ricky Martin da record, la casa di Beverly Hills acquistata per 11,5 milioni di euro

Martedì 12 Giugno 2018, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantante latino Ricky Martin, mostra con particolare entusiasmo, la nuova villa a Beverly Hills, il quartiere delle star del cinema e della musica di Los Angeles, acquistata per una cifra intorno agli 11,5 milioni di euro. Nel video realizzato per il sito specializzato Architectural Digest, Martin apre le porte della sua dimora, accompagnando il visitatore virtuale insieme al marito svedese Jwan Yosef, pittore ed artista ed i figli gemelli Valentino e Matteo, nati da madre surrogata.«Abbiamo visto 26 case in tre giorni qui a LA - confessa la popstar - ma ci siamo innamorati di questa». La casa è composta da 280 m2 interni ed un terreno-giardino esterno di circa 1000 m2. Nel salone sono esposti in bella vista i Grammy vinti da Ricky Martin, mentre sulle pareti sono esposte le opere d'arte del marito. «Ci siamo incontrati perché io sono un collezionista», dice entusiasta il cantante nel video. All'esterno un patio ed una piscina incorniciano un curatissimo ambiente verde dalle atmosfere zen. Un'altra sala della casa è un piccolo cinema, con mega schermo e poltrone. A completare la dimora uno studio d'arte per far esprimere la creatività di Jwan Yosef ed uno studio di registrazione, in fase di allestimento.