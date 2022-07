Rihanna e A$AP Rocky, sorpresa in periferia: le star dal barbiere, i fan assaltano il negozio

Immaginate di passeggiare per le strade del vostro quartiere di periferia, gettare uno sguardo nella vetrina del barbiere e trovarci dentro Rihanna e il partner A$AP Rocky. A meno che non viviate a Beverly Hills, con molta probabilità l'avvistamento vi lascerà a bocca aperta. Questo è esattamente quello che è successo a Crystal Palace, a sud di Londra, quando le due star hanno fatto la loro apparizione in un barber shop come tanti.

APPROFONDIMENTI DA COPIARE Il cameo è il gioiello dell’estate: da Rihanna a Sarah... LE SPIEGAZIONI Britney Spears, assente al Met Gala di New York: ecco perché FIOCCO AZZURRO Rihanna è diventata mamma: nato il figlio avuto con il rapper...

La coppia è stata letteralmente presa d'assalto dai fan, che hanno accerchiato il negozio brandendo le videocamere dei loro smartphone per immortalare quella che è a tutti gli effetti la prima apparizione pubblica delle due star dalla nascita del loro primo figlio, avvenuta a metà maggio. Anche Rihanna, dall'interno del locale, ha ripreso la scena divertita, mentre il compagno si faceva tagliare i capelli.

RIHANNA IS CURRENTLY IN CRYSTAL PALACE pic.twitter.com/NejNHV4px1 — Ty 🇯🇲 ✨ (@Tyreeck_112) July 1, 2022

Rihanna e A$AP Rocky (vero nome Rakim Mayers) erano a Londra per l'esibizione di quest'ultimo al vicino Wireless Festival. Una curiosità: A$AP è salito sul palco poco dopo l'esibizione di Chris Brown, fino ad oggi "bandito" dal Regno Unito in seguito alla presunta aggressione proprio a Rihanna, allora sua compagna.