Rita Rusic, la prima foto con il nuovo compagno. «Ma è tuo figlio?», veleni su Instagram

Rita Rusic posta una foto al mare con un misterioso ragazzo, forse il nuovo compagno? Le sue parole non lasciano spazio a dubbi. Lo scatto scatena le polemiche e i follower più pungenti sottolineano la differenza d'età tra la produttrice e il giovane. Ma la Rusic non si lascia intimidire e risponde a tono.

Rita Rusic e il ragazzo, la differenza d'età

Rita Rusic posta su Instagram uno scatto delle sue vacanze estive al mare e si mostra in spiaggia mano nella mano con un giovane dal fisico scolpito. La produttrice cinematografica, concorrente di una delle ultime edizione del Grande fratello Vip, ha 61 anni e un fisico mozzafiato.

L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non lascia spazio a dubbi sulla natura della relazione con il ragazzo «#me #you #love #together», scrive sotto la foto. I follower più velenosi ne approfittano però per fare qualche appunto sulla differenza di età tra i due. «Lui è Mario? Il figlio di Cecchi Gori?», scrive un utente. La risposta ironica della Rusic spiazza le malelingue con un carico di ironia: «No, non credo sia lui». Molti poi i commenti degli amici e dei colleghi del mondo dello spettacolo. Tra tutti quelli dell'ex concorrente GFvip Clizia Incornovaia, che scrive «Bellissimi» e di Fernanda Lessa.