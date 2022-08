Fiori d'arancio per Rita Ora e Taika Waititi. Questo weekend la cantante e il regista si sarebbero detti sì alla presenza di familiari e pochi selezionati amici. Un matrimonio quasi segreto a Londra, seguito da un breve soggiorno a Parigi prima di tornare al lavoro negli States.

Rita Ora e Taika Waititi sposi: il matrimonio (quasi) segreto a Londra

A confermare le voci riportate da The Sun, secondo cui «è stata una cerimonia davvero intima e super speciale per tutti lì», è stata la stessa cantante che dalla città dell'amore ha condiviso alcuni scatti in cui mostra una fede d'oro all'anulare. «Momenti che mi sono dimenticata di condividere dal weekend e alcuni da Parigi che amo e che mi era completamente dimenticata di pubblicare» spiega Rita Ora. Anche Waititi sarebbe stato sorpreso con un anello d'argento all'anulare sinistro in una foto pubblicata sul profilo di Elena Ora, sorella della cantante, ora non più disponibile.

La loro luna di miele sarebbe durata appena qualche giorno. «Rita è già tornata in studio a lavorare al suo terzo album, con la sua ultima sessione con Ava Max e lo scrittore rollo di Noah Cyrus» assicura chi la conosce bene. Se la cerimonia è stata intima e discreta per «mantenere la loro relazione il più privata possibile», nelle prossime settimane è prevista «una grande festa in stile showbiz per festeggiare». Ma la fonte puntualizza: «Non aspettatevi di vederla su una rivista». Rita ci tiene troppo alla propria privacy.

La cantante kosovara e il regista hawaiano hanno iniziato a frequenatrsi nel marzo 2021, prima di rendere pubblica la loro relazione ad agosto. A giugno risale la proposta di matrimonio, coronata finalmente con una cerimonia intima, proprio come l'avevano sempre immaginata.