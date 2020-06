Roberta Giarrusso e Riccardo De Pasquale, primo anniversario di matrimonio con sorpresa: cicogna in arrivo?

Ultimo aggiornamento: 16:16

e il maritofesteggiano il loro primo anniversario di matrimonio. La coppia è stata sorpresa all’ingresso di un locale a Piazza Farnese, nella Capitale: Roberta ha sfoggiato un nuovo look e secondo i beninformati sarebbe in attesa del suo secondo figlio. I due sono stati immortalati dall'obiettivo di Rino Barillari, the king of PaparazziL’ex modella oggi attrice e il marito, imprenditore nel mondo del cinema e della musica, arrivano all’ingresso del ristorante nel centro della Capitale con mascherina sul volto sorridenti e felici,. Una volta entrati, hanno cenato scambiandosi anche teneri baci, con la Giarrusso che ha ricevuto i complimenti degli altri clienti del ristorante per il suo nuovo taglio di capelli, che la vede oggi con una lunga chioma bionda.Un momento felice per l’attrice dopo quanto accaduto all’insorgere dell’emergenza coronavirus: lei era in tournée a Palermo con la figlia Giulia, nata il 20 luglio 2017, e ha fatto un lungo e faticoso viaggio per tornare a Roma prima che iniziassero i divieti di spostamento. La quarantena l’ha passata a casa assieme al marito e sembra che, stando ai sussurri di corridoio, abbia propiziato il futuro arrivo della cicogna con un nuovo figlio per allargare la famiglia.E per la Giarrusso non mancano le soddisfazioni dal punto di vista professionale, dato che sarà sul grande schermo con “Dietro la notte”, nelle sale ad agosto, un noir con la regia di Daniele Falleri che vede la partecipazione anche di Stefania Rocca, Elisa Visari e Fortunato Cerlino.