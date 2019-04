Roberta Giarrusso sposa il suo Riccardo, l'annuncio dell'attrice: «Matrimonio a giugno»

Giovedì 25 Aprile 2019, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 19:41

Matrimonio in vista per Roberta Giarrusso: la 37enne attrice ha infatti annunciato che all'inizio della prossima estate sposerà il suo compagno, il produttore Riccardo Di Pasquale. Il matrimonio avrà una location molto suggestiva, alle porte di Roma.ha annunciato ilin un'intervista a Chi. Quello con, 36 anni a luglio, è stato un vero e proprio colpo di fulmine per l'attrice siciliana, che ha spiegato: «Dopo soli sei mesi che stavamo insieme sono rimasta incinta. Quando mi ha chiesto di, non ci ho pensato due volte a dirgli di sì». La coppia, infatti, a poco più di un anno dall'inizio della storia ha avuto la gioia di veder nascere la prima, Giulia, che tre giorni prima del compleanno del padre, il prossimo 20 luglio, compirà due anni.Ci sarà anche la bimba, quindi, a festeggiare le nozze dei genitori: la piccola Giulia porterà le fedi ai genitori, insieme ai due figli che il produttore aveva avuto da un precedente matrimonio. Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale si sposeranno il prossimo 16 giugno, nel castello di Tor Crescenza, nella zona di Grottarossa. L'attrice ha spiegato che si tratterà di un matrimonio all'aperto nel pomeriggio: «Faremo il rito civile nel giardino... L'idea era quella di fare una cosa intima, ma ad oggi abbiamo superato i 200 invitati. Io avrò tre testimoni: due amiche e Sabrina, la mia collaboratrice domestica. Una seconda mamma».Se a giugno arriverà quindi il fatidico sì tra Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, per la luna di miele occorre aspettare, per via degli impegni professionali di entrambi i futuri sposi: «A Natale, forse, quando il lavoro si calmerà un po'...».