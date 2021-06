Roberto Farnesi diventa papà a 52 anni, l'annuncio su Instagram: «Lucya aspetta una bambina»

A 52 anni Roberto Farnesi diventerà papà. L'attore pisano ha comunicato la lieta notizia a tutti i suoi fan in storia Instagram ieri. A un noto settimale di cronaca rosa Farnesi ha rivelato anche il sesso: «La mia Lucya aspetta una bambina, nascerà a novembre».

Il protagonista di tante fiction italiane è fidanzato da sei anni con Lucya Belcastro, più giovane di 24 anni rispetto a Farnesi. La ragazza è al quarto mese di gravidanza Farnesi già a novembre del 2019 sulle pagine di un altro settimanale di gossip aveva espresso la sua voglia di paternità: «A luglio ho compiuto 50 anni e ho un grande desiderio: avere un figlio. Al matrimonio sono allergico, non sono abbastanza religioso per credere al sacramento. Ma un figlio sì, lo vorrei».

E a proposito della differenza di età con la compagna l'attore in una sua passata intervista aveva detto che aveva detto che non lo spaventava. «È la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni», spiegò l'attore che adesso non vede l'ora di accogliere il suo piccolo.