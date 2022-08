Rocco Siffredi: «Festeggio 30 anni di matrimonio, più di Totti e Ilary»

Dopo il sogno infranto di amore eterno di Totti e Ilary, c'è la voglia di raggiungere e festeggiare gli ormai prossimi 30 anni di matrimonio di Rocco Siffredi. Il pornodivo, oggi 58 anni, in un'intervista al Corriere della Sera, edizione di Bergamo, racconta del suo desiderio di vivere a lungo al fianco della moglie Rozsa Tassi, ex-porno attrice.

Siffredi, ormai famoso nel mondo, da anni a Budapest dove ha costruito le sue fortune professionali ed economiche, sarà anche il protagonista di una serie Netflix. O meglio la sua vita sarà protagonista della serie che il colosso di streaming sta girando, con Alessandro Borghi nei panni di Rocco.

I progetti di Rocco

Siffredi, ospite della kermesse Bergamo Sex, di scena per tutto il fine settimana nella città lombarda, non è piaciuto al Popolo della Famiglia, il movimento politico fondato da Mario Adinolfi, per la concomitanza con il santo patrono della città bergamasca. «Le date non le ho scelte io. E, comunque, sono il primo sostenitore della famiglia, che mi ha salvato da una continuità noiosa. Mia moglie mi dato due splendidi figli, equilibrio, serenità e l’anno prossimo festeggeremo trent’anni di matrimonio, più di Totti e Ilary - è la replica di Rocco Siffredi nell'intervista al Corriere, che in merito alle polemiche di Adinolfi, aggiunge - quello che predica Adinolfi è un cappello di comodità e ipocrisia, usato da tante coppie che dicono di amarsi e poi si tradiscono».

La famiglia ed il rapporto col porno

E Rocco, a proposito di famiglia, racconta del bel rapporto costruito con la moglie, nonostante la scelta di proseguire la sua vita nel porno. «Mia moglie mi ha conosciuto sul set ed è una donna intelligente. Chi cerca di cambiare il proprio partner l’ha già perso». E dei figli. «In un documentario a me dedicato, Lorenzo (uno dei due figli ndr), alla domanda “cosa pensi di tuo padre?”, ha risposto: «ha avuto la fortuna di fare quello che gli piaceva nella vita ed è diventato il migliore».