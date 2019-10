Rocco Siffredi choc in tv: «Sesso orale con una vecchietta al funerale di mia madre» e Barbara D'Urso è basita

Lunedì 21 Ottobre 2019, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 13:19

Rocco Siffredi ci ha abituato a provocazioni e aneddoti fuori dal comune, ma a “Live non è la D'Urso” nella puntata di ieri si è lasciato andare a una confessione che ha colpito la conduttrice e tutti gli ospiti. Il pornodivo ha raccontato che durante il funerale di sua madre si è fatto praticare sesso orale: «Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so cosa mi sia successo, l’ho tirato fuori, gliel’ho messo in bocca e sono venuto senza fare niente».Siffredi avrebbe pronunciato queste parole perché istigato dall'opinionista Alda D'Eusanio. Tanto è bastato a Barbara D'Urso per rimproverare l'amica: «Alda, tu non puoi chiedere a lui di raccontare queste cose in televisione. Che ora è? Ditemi che ora è! Alda, ti voglio un sacco di bene, però la prossima volta che ti viene in mente di far raccontare a Rocco Siffredi un bel episodietto come questo, avvertimi prima».Durante la puntata di “Live non è la D'Urso” sono stati affrontati argomenti come le relazioni poliamorose e la pornografia. Tra gli ospiti c'era anche Pupo, da anni diviso tra due donne.