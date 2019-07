Rocco Siffredi: «Wanda Nara? Una pornostar nata. Sessualmente deve essere una bomba»

Venerdì 19 Luglio 2019, 22:14 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2019 22:29

Una pornostar nata». L’investitura per la moglie e agente diarriva dal più esperto in assoluto del settore,, che ai microfoni desu Radio 24, con Giuseppe Cruciani, ha risposto ad alcune domande su quali vip potrebbero essere potenziali attrici dell’hard.«Wanda Nara - ha detto Rocco - è la numero uno in assoluto. Grande f***a, molto molto divertente: sessualmente deve essere pazzesca, una bomba. Ma si vede, traspare che sia una pornostar nata». Ma Siffredi non ha parlato solo di Wanda: «Le vere pornostar sono le vostre segretarie - ha provocato - La vera pornostar è stanca, svogliata. È raro trovare una che si diverta, siamo in pochi».