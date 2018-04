Roma, Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori come una volta tra baci e segreti

Domenica 22 Aprile 2018, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 11:41

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori sono di nuovo insieme. Per lo meno a tavola. L’incontro top secret si è svolto venerdì scorso in un ristorante di Via Aurora, una traversa della felliniana Via Veneto, dove Rino Barillari ha sorpreso i due ex piccioncini a cena, in gran segreto. Il primo ad arrivare è stato l'ex produttore cinematografico che, in compagnia del professor Antonio De Luca, il medico che lo segue e che si occupa della sua “remise en forme” (Cecchi Gori il 24 dicembre scorso è stato ricoverato d’urgenza per ischemia e problemi cardiovascolari), si è accomodato in una sala appartata del ristorante di proprietà di Vladimiro Bruno, che ha avuto premure e attenzioni per i due.Dopo circa due ore, verso le 22.30 è uscita dalla sua auto, avvolta da un abito rosso fuoco che lasciava poco all’immaginazione, Valeria Marini. La showgirl e Cecchi Gori hanno vissuto cinque turbolenti anni d’amore e l’affetto tra loro non è mai scemato. La Jessica Rabbit in carne e ossa, scortata da De Luca, ha subito raggiungo il suo ex, cercando di schivare i clienti in cerca di un selfie con il celebre arrivo. Dopo un abbraccio e un bacio prolungato, Vittorio e Valeria hanno iniziato una fitta conversazione, di cui non ci sono notizie. Chissà che Cecchi Gori con questo incontro non abbia voluto scusarsi dello spiacevole incidente in ospedale, quando Valeria non è riuscita ad entrare; oppure, molto più semplicemente, è un ritorno di fiamma.