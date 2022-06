Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez volano in vacanza: il tenero scatto insieme a tutta la famiglia

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo volano in vacanza con tutta la famiglia. Per la coppia è stato un periodo molto difficile dopo la perdita di uno dei gemellini, ma grazie all'amore della famiglia stanno cercando di superare il dolore e a mostrarlo sono loro stessi con degli scatti sui social. Il campione ha condiviso una foto con tutti i figli e la compagna con la dida “Vacanze in famiglia”.

Lui e Georgina Rodriguez sono partiti insieme a tutti i bambini per qualche giorno di relax in una meta sconosciuta, mentre Ronaldo mostra le foto di un pranzo insieme, lei fa vedere le immagini dei figli riuniti nel jet privato che li ha portati in vacanza, tra loro la neonata Bella Esmeralda. Uno scatto di famiglia molto tenero in cui Georgina allatta l'ultima arrivata circondata dagli altri bambini, mentre Ronaldo di prende cura dei più grandi.

Una volta a destinazione mostrano le foto del pranzo e dell'inzio di una nuova avventura da vivere insieme,in fondo, sono solo all'inizio dell'estate.