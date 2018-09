La salernitana Rosa Perrotta respinge le accuse: «Non chiamatemi rifatta»

Domenica 23 Settembre 2018, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 17:33

«Non chiamatemi rifatta, ho fatto solo qualche punturina». Rosa Perrotta, a Domenica Live, viene pesantemente attaccata da alcuni degli ospiti in studio, che la accusano di essersi rifatta e di non volerlo dire.Gli attacchi più duri arrivano da Karina Cascella, secondo cui «è un dato di fatto, è oggettivo che ti sei rifatta bocca e naso». Cascella aggiunge però che «è bellissima».«Io non permetto la morbosità e l’invadenza nel voler sapere cosa ho fatto - replica Rosa Perrotta - ma decido io a chi dire cosa. Io non sono venuta a fare Miss Italia, non sono qui per far giudicare la mia bellezza, fortunatamente ho fatto altro nella vita».Commenti anche da Antonella Mosetti, sorpresa da Barbara D’Urso a ridere: «Rido perché anni fa è venuta qui mia figlia che è stata attaccata per essersi rifatta e lei ha detto di averlo fatto? Ma che problema c’è? L’hanno massacrata, tanto che non vuole più fare tv»