Rosa Perrotta, insulti choc al figlio e all'influencer: «Troppo grassa». Lei non ci sta e denuncia sui social

Rosa Perrotta vittima di insulti. L'influencer, mamma di due bambini, ha raccontato sulle Instagram Stories di essere continuamente riempita di messaggi da hater che osano criticarla di essere «troppo grassa», e non solo... anche il bambino Achille, secondogenito, è stato preso di mira, considerato anche lui «grasso». Rosa Perrotta non ci sta, e denuncia i messaggi sui social.

Cosa è successo

Rosa Perrotta, conosciuta al grande pubblico prima per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne, insieme al compagno Pietro Tartaglione aveva annunciato il 9 novembre 2021 la nascita del secondo figlio su Instagram, Mario Achille.

È passato un anno dalla nascita e Rosa, racconta felice e orgogliosa ai suoi 1,7 milioni di follower i progressi del bimbo. Proprio nelle ultime ore, l'influencer ha raccontato dello svezzamento e che il piccolo Achille ha delle abitudini alimentari diverse rispetto al primo figlio.

Rosa Perrotta ha così aggiunto di ricevere tanti consigli da parte delle mamma nei messaggi che però, spesso, questi consigli si trasformano in messaggi pieni di odio: «Ricevo ogni giorno commenti di una hater che da dellla grassa a me e ad Achi», ha raccontato l'influencer. E poi ha aggiunto le prove dei messaggi: «Ma non ti vergogni?», si legge. «Mamma mia sei ingrassata tanto di viso», scrive un hater. «Il bambino è troppo grasso», scrive qualcun altro.