Rosalinda Cannavò vittima di bodyshaming: «C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, mi faccio una risata»

Rosalinda Cannavò, protagonista del Grande Fratello Vip 2021, dal sua account Instagram si scaglia contro alcuni follower che sul social criticano il suo fisico. Rosalinda Cannavò durante il Grande Fratello Vip 2021 ha già parlato dei suoi passati problemi con l’alimentazione, ma dalle stories ora assicura: «Gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ho chili in più di felicità e amore per me stessa...».

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati