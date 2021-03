Rosalinda Cannavò contro Dayane Mello a Domenica Live: «La mia relazione con Zenga è magnifica». Barbara D'Urso la punzecchia

Rosalinda Cannavò, già nota con lo pseudonimo di Adua Del Vesco, a Domenica Live, replica agli attacchi di Dayane Mello che non crede alla sincerità della sua storia d'amore con Andrea Zenga: «La relazione è magnifica. Ci viviamo ogni giorno».

Dietro le quinte della trasmissione, peraltro, Rosalinda ha incontrato, per la prima volta, il "cognato", Nicolò Zenga. La coppia Rosalinda-Andrea è nata nella Casa del Grande Fratello Vip nell'edizione di quest'anno. Dayane Mello, però, ha più volte avanzato dubbi su quell’amore. Barbara D’Urso ripercorre le critiche di Dayane Mello.

Rosalinda Cannavò sottolinea i suoi sentimenti: «Sorrido, non posso fare altro che sorridere. Prima ci rimanevo male perché a Dayane ho voluto un bene dell’anima e ho sempre cercato di portare il massimo rispetto alla nostra amicizia. Ho fatto tanti passi nei suoi confronti, nonostante abbia detto cose molto pesanti su di me e sulla nostra relazione».

Si parla anche dell’amicizia che, nella Casa, legava Rosalinda e Dayane.

Rosalinda Cannavò afferma: «Lei è una contraddizione continua, dice che sono una brava ragazza ma mi ha fatto delle accuse molto pesanti. Io nella Casa ho tirato fuori tante cose di me e lei è stata la persona che mi è stata più vicina. Non avevo mai avuto un’amica così. Lei dice che era lavoro. Anche per me lo era, ma volevo creare dei rapporti di amicizia veri. Mi ha detto che ho cavalcato il suo percorso, non mi permetterei mai di dirlo ma potrei dire lo stesso di lei con me. Per me era il primo reality. Potevo essere anche io un personaggio forte. Ho tirato fuori tanta roba».

Poi, il dubbio.

«Credo che lei in questo momento potrebbe essere influenzata da qualcuno. Magari una persona esterna», suggerisce Rosalinda Cannavò. Barbara D’Urso torna a far sentire alcune dichiarazioni di Dayane Mello all’interno della Casa.

Rosalinda commenta: «Io veramente ho trovato la mia felicità con Andrea. Lei già sapeva che non stavo bene con la mia relazione precedente, è arrivata anche a dirmi, scherzando: ti presento mio fratello. Le ho detto di Andrea. Ho trovato un muro. Allora ho deciso di seguire il mio cuore».

Quando Barbara D’Urso trasmette un videomessaggio del padre di Rosalinda, la giovane si commuove. Poi, nonostante le lacrime, sollecitata dalla conduttrice, intona un brano a cappella. E si chiude così, con una mini-performance.