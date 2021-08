Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri innamorati dopo le Olimpiadi: la prima foto della coppia dell'estate

Dopo le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo arriva anche l'amore. La schermitrice azzurra Rossella Fiamingo ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae su una barca abbracciata all'olimpionico del nuoto Gregorio Paltrinieri, svelando quella che sembra ben più di una tenera amicizia tra i due. E i primi a congratularsi con i colleghi sono tanti azzurri che hanno condiviso con loro l'esperienza olimpica.

Diletta Leotta compie 30 anni, maxi festa in Sicilia senza Can Yaman. Polemica per le "donne-lampadario"

Da Marco Tamberi a Elia Viviani, da Fabio Fognini a Silvia Salis, per la nuova coppia dell'estate azzurra è una pioggia di like, con tanto di cuoricini e saluti affettuosi, aggiunti via via da Tania Cagnotto, Gabriele Detti, Gigi Samele e tanti altri. Per la siciliana Fiamingo è un'altra conquista tra i campioni di nuoto, visto che ha avuto una lunga relazione con Luca Dotto, conclusasi due anni fa. «Sono fidanzata con la scherma» aveva detto prima dell'avventura olimpica, che a quanto pare è stata fruttuosa anche dal punto di vista sentimentale.