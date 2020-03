Royal Baby in arrivo? Le indiscrezioni e gli indizi social: «La principessa Eugenia sarebbe in dolce attesa»

Nuovo Royal Baby in casa Windsor? La principessa Eugenie di York potrebbe essere in dolce attesa. Se così fosse, sarebbe una bella notizia che arriva in un periodo difficile per il Regno Unito e la Famiglia Reale. La figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson si è sposata con Jack Brooksbank nell’ottobre 2018 e starebbe per diventare madre per la prima volta. Gli esperti e tutti quelli che hanno interpretato gli indizi social in tal senso sono convinti che l'annuncio ufficiale arriverà ad aprile.

E tutto questo mentre ancora non è certo se le nozze della sorella Beatrice ci saranno. La primogenita di Sarah Ferguson sembra essere stata più sfortunata. Il matrimonio è in bilico a causa dell'emergenza coronavirus, ma era già stato fortemente ridimensionato a causa degli scandali del padre. Il matrimonio è fissato a fine maggio, ma presto si saprà se tutto è confermato e chi ci sarà.

Attualmente il principe Carlo è in quarantena perché ha contratto il Covid-19, la Regina Elisabetta è in isolamento preventivo a causa della sua età, Meghan ed Harry sono in Canada e domani ufficializzeranno la Megxit cessando di essere altezze reali. Senza dimenticare le voci sulla morte del principe Filippo. Una situazione difficile che potrebbe essere rallegrata dall'arrivo di un bebè. L'annuncio porterebbe una boccata d'aria fresca a Buckingham Palace.

I bookmakers inglesi non scommettono più sulla cicogna perché darebbero la notizia per scontata. Le forme di Eugenie si sarebbero arrotondate, mentre una foto postata dalla stessa principessa su Instagram in occasione della Festa della mamma ha insospettito i britannici perché la ritrae con il marito Jack e la mamma Sarah.

