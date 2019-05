Royal baby, il nome Archie è stato scelto in onore del gatto defunto di Meghan Markle

Venerdì 10 Maggio 2019, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 16:25

Il piccoloa pochi giorni dalla sua nascita è già una star, anche se molti discutono ancora sulla scelta del suo nome.hanno scelto il nome del loro primogenito annunciandolo a tutto il mondo a circa un mese dal suo battesimo, ma sulla scelta del nome spunta ora una curiosità che nessuno si sarebbe aspettato.Pare che, a cui era molto legata. Secondo quanto riporta il, un amico della duchessa di Sussex avrebbe confessato che il micione sarebbe morto a causa di una dieta sbagliata, dopo aver mangiato dell'uva congelata. «Meghan amava giocare con il gatto e parlava sempre di lui con i suoi amici. Non sorprende che abbia chiamato suo figlio Archie. Lei adorava quel gatto».Meghan parlava con i suoi amici spesso di questo gatto, salvato dalla sua mamma e poi morto per una scorretta alimentazione e chi la conosce bene sembra non avere dubbi che la scelta del nome del figlio sia in qualche modo correlata all'animale domestico. La coppia adesso si appresta ad affrontare la nuova avventura di genitori, per ora sembra che il piccolo sia calmo e buono, come ha dichiarato la stessa Meghan, cosa che ha scatenato l'ironia di Harry che si è domandato da chi potesse aver preso.