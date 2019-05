Royal Baby, ecco il regalo ricevuto in Olanda da Harry per il piccolo Archie

Royal Baby, scommette sul nome Archie e vince oltre 20mila euro​

Giovedì 9 Maggio 2019, 20:13 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre giorni dopo essere diventato papà del piccolo, ilè volato inper la cerimonia degli. Si tratta di un evento che sta molto a cuore al duca di Sussex, che per l'occasione ha indossato una polo speciale ed ha ricevuto anche un piccoloper il ''.Glisono delle competizioni paralimpiche, patrocinate dal Regno Unito, riservate a veterani invalidi di guerra. Ilne è sempre stato un grande testimonial e anche quest'anno non ha voluto mancare alla cerimonia di presentazione. L'edizione 2020 si svolgerà all'Aia, in Olanda, e il, nonostante la recentissima paternità, non ha voluto mancare all'evento, come riporta anche il Sun Per l'occasione, aè stata donata una polo personalizzata. Sotto la scritta Invictus Games, con le lettere 'I am' evidenziate in giallo, compariva infatti un'altra scritta, 'Daddy', proprio per celebrare la nascita del piccolo. Il duca di Sussex, per il 'Royal Baby', ha anche ricevuto un body e una tutina con il logo degli Invictus Games. L'espressione di Harry, dopo aver ricevuto i regali per il suo primogenito, è imperdibile e impagabile.