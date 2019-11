Kate, William, Meghan e Harry: prima uscita pubblica dopo il «gelo»

Sotto lo sguardo della Regina Elisabetta, William, Kate, Harry e Meghan si sono ritrovati pubblicamente insieme. Non accadeva da quando il secondogenito di Carlo e Diana aveva rivelato in un'intervista alla ITV che lui e il fratello «hanno preso strade diverse». L'evento, al quale erano presenti anche Carlo e Camilla e altri membri della famiglia reale britannica, si è tenuto alla Royal Albert Hall di Londra. Il motivo era la celebrazione per i 75 anni di alcune tra le più celebri battaglie della Seconda Guerra Mondiale.



Le immagini pubblicate sui media britannici non mostrano interazioni tra Kate e William, seduti nel palo reale accanto alla regina, e Meghan e William che invece hanno assistito alle celebrazioni in un'altra area con il premier britannico Boris Johnson e la compagna Carrie Symonds. Ad ottobre Harry aveva suscitato scalpore rivelando in un'intervista a cuore aperto di avere alti e bassi nel suo rapporto con il fratello maggiore.



«Siamo fratelli e lo saremo per sempre. Io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. Ma al momento abbiamo preso strade diverse», aveva detto allora Harry. Il giorno dopo la messa in onda dell'intervista fonti di Buckingham Palace avevano riferito alla Bbc che William fosse «preoccupato» per la «situazione di fragilità» del fratello e della moglie Meghan Markle.

