Sabrina Ferilli sexy su Instagram, lo scatto in intimo fa infiammare i fan: «Riflessi belli»

Sabrina Ferilli più in forma che mai. L'attrice romana ha postato una foto sul suo profilo Instagram che non è passata inosservata. Appena svegliata in una camera d'hotel, ha deciso di scattarsi una foto in intimo, inquadrandosi solo per metà. Ma abbastanza per far impazzire i suoi fan. «Buongiorno. Riflessi belli», ha scritto. «Riflessi boni...», la replica dell'amica Irene Capuano.

Sabrina Ferilli, scatto hot in hotel

Sabrina Ferilli si prepara per ripartire con nuovi progetti televisivi, dopo un'estate nella quale non ha mai fatto mancare la sua dose di foto sexy. Diversi gli scatti in bikini, che hanno strappato migliaia di like e apprezzamenti. L'attrice, che quest'anno ha fatto da spalla ad Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo, a quasi 60 anni riesce ancora a incantare e sedurre come quando ne aveva 20.

«L’immagine riflette così luminosa perchè il soggetto, tu, trasmette una luce pazzesca», le scrive una fan sul social. «Non perdere mai quella luce speciale che ti illumina gli occhi. Sei bellissima», il commento di un'altra seguace di Sabrina. Sono tantissimi i messaggi di donne che ammirano l'attrice e che glielo fanno notare. La scorsa settimana si è fatta riprendere nella storica posa di Marilyn Monroe: sopra a una grata, con la gonna che volava via sulle note de "Il ballo della sora Assunta".