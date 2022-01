Sabrina Ghio si confessa dopo l'annuncio della gravidanza: «In questi mesi non sono stata sempre me stessa con voi»

Momento verità per Sabrina Ghio. Dopo l'annuncio della gravidanza, l'ex ballerina di Amici ha aperto il suo cuore ai fan e ha confessato le difficoltà vissute negli ultimi mesi e il motivo per cui aveva deciso di tenere nascosto il pancione fino a due giorni fa.

«Non immaginate quanto sia bello, quanto mi senta più rilassata a poter condividere la mia gravidanza – ha spiegato sui social Sabrina Ghio dopo settimane di silenzio –. Ho passato dei mesi tremendi in cui avevo avevo la nausea, ma mi sforzavo a fare delle storie di lavoro e ad essere tranquilla come se nulla fosse».

Divisa fra letto e divano, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto di tutto per nascondere le proprie condizioni, un po' per paura e un po' per scaramanzia: «In questi mesi non sono stata sempre me stessa con voi! Cercavo di mostrarvi soltanto le cose belle e non facevo altro che limitarmi. Ho avuto un sacco di nausee, sono dovuta stare a riposo parecchio tempo».

Per non far trapelare nulla e mantenere il riserbo, Sabrina Ghio ha anche spiegato che evitava i selfie dall'alto o quelli troppo da vicino, preferendo i maglioni larghi alle canotte. A riprova di quanto i social possano essere lontani dal mondo reale, per non destare sospetti e non sembrare sempre a casa, l'ex ballerina si faceva persino mandare dagli amici delle foto che poi postava.

Per la 36enne, già mamma di Penelope e oggi legata sentimentalmente a Carlo Negri, l'anno appena trascorso è stato molto difficile da superare, a causa di una precoce diagnosi di tumore. Dopo essersi sottoposta alle cure del caso, Sabrina ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo attuale compagno. Qualsiasi peparativo tuttavia sarà rimandato a dopo la nascita del bambino, di cui ancora non si conosce il sesso. Intanto Sabrina Ghio è tornata sui social per raccontare ogni dettaglio della sua gravidanza: passata la paura dei mesi scorsi, «adesso è bellissimo poter condividere con voi tutto, iniziando dalla mia pancia».