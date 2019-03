Salvini e Francesca Verdini, «papà Denis è preoccupato per la differenza di età». Lui ha 46 anni, lei 26

Venerdì 29 Marzo 2019, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da qualche giorno si parla del nuovo amore di Matteo Salvini , che dopo la fine (non indolore) della sua relazione con, sarebbe ora legato a Francesca Verdin , figlia di Denis, storico fedelissimo di Silvio Berlusconi. E proprio il padre Denis non sarebbe felicissimo della sua unione: non per motivi politici ma anagrafici. Matteo ha infatti 46 anni mentre lei ne ha 26, una differenza di età importante.A parlarne è stato, senatore e amico di Verdini, intervistato da Radio Capital: «Se Francesca è felice ha fatto bene, se ha trovato in lui l’uomo che la soddisfa - ha detto - Non credo che Denis abbia fatto i salti di gioia, credo che lui e sua moglie siano preoccupati per i vent’anni di differenza e per il tipo di vita che fa Salvini, non certo un marito modello». D’Anna ha anche parlato della stessa Francesca: «Le piace il cinema, si occupa di cortometraggi - le sue parole, da amico di famiglia di lunga data - Segue corsi da documentarista».