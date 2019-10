«Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d'impegno. Fa battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece è caldo e ammaliante. Sarei curioso di sapere quanto incassano i suoi film #ctcf». Salvo Sottile, giornalista, conduttore televisivo e scrittore, ha commentato così ieri sera su Twitter l'apparizione di Alessandro Siani, attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, regista, scrittore e produttore cinematografico, a 'Che tempo che fà. Siani è stato ospite del programma di Rai2 insieme a Stefania Spampinato, entrambi sono protagonisti del film 'Il giorno più bello del mondo', in uscita il 31 ottobre, di cui l'attore napoletano è anche regista.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 10:35

