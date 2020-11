Daria Nicolodi, Samuele Bersani: «Mi salvò a 14 anni quando scappai di casa»

Il cantautore Samuele Bersani ricorda sul suo profilo Instagram Daria Nicolodi. «Una volta sono scappato di casa. Avevo solo 14 anni e dovrò eternamente ringraziare Daria Nicolodi se in quei 3 giorni di follia invece di “perdermi per sempre” mi son salvato in tempo per tornare indietro».

Quando era un adolescente, il cantautore ebbe un momento di profondo smarrimento, scappò di casa appunto per raggiungere Roma e incontrare Dario Argento che aveva conosciuto in Romagna, a Cattolica insieme a Daria Nicolodi. Voleva regalare al regista testi e musiche che aveva composto per i suoi film. In quell'occasione conobbe Asia Argento che aveva appena 10 anni.

