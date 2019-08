Sandra Milo, nuovo amore a 86 anni: il fidanzato più giovane di lei di 40 anni

Mercoledì 28 Agosto 2019, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 09:50

Amore senza età perche ha un nuovopiù giovane di lei. Sandra ha 86 anni e ancora molto fascino a cui ilproprietario di un ristorante,, non ha saputo resistere. A raccontare della loro storia è proprio il 46enne che Novella 2000 spiega cosa sia accaduto tra i due.I due si conoscono da poco e il sentimento, chiarisce Rorato, è ancora acerbo, ma lui ha intenzioni serie tanto che avrebbe già regalato all'attrice un anello. I due si conoscono da qualche anno, galeotta è stata proprio Venezia, ma la scintilla è nata solo dallo scorso marzo, quando hanno capito che il loro rapporto andava oltre l'amicizia.La differenza di età, seppur notevole, per loro non sembra essere un problema: «Ha la freschezza di una giovane donna», spiega il 46enne, «Mi piace da pazzi, mi affascina. È una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche una donna molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli».