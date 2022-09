Sandra Milo e il sesso a 89 anni. La rivelazione: «Non lo faccio più perché non ho tempo»

Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, quando parla non è mai banale. A 89 anni la diva del cinema è stata di recente protagonista di un nuovo format televisivo, «Quelle brave ragazze» insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti. E non sembra avere intenzione di fermarsi qui. Così in un'intervista a Il Corriere della Sera torna a raccontarsi e a raccontare anche i dettagli più intimi e personali, come quelli legati al sesso.

La felicità per Sandra Milo

Nella lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera, Sandra Milo parla di tutto, senza mai essere banale. Quando le viene chiesto, ad esempio, cosa la rende felice oggi, lei risponde così: «Pensare che le donne salveranno il mondo. Perché questa nuova guerra in corso è un terribile e stupido gioco maschile: io ti tolgo questo e allora io ti tolgo quest’altro. Ma che senso ha? Io sono madre, sono donna, sono abituata a cercare di creare il benessere della mia famiglia».

L'amore con Federico Fellini

E una domanda non poteva che riguarda proprio la storia d'amore con Federico Fellini. I due ebbero un rapporto burrascoso che ha appassionato gli amanti del gossip più datati. Una storia che Sandra Milo non ha più dimenticato e che in più occasioni ha ricordato con piacere e un pizzico di nostalgia. «Ho amato e amo infinitamente Federico, per me è come se ci fosse ancora. È dentro di me. È stato un amore così bello, grande, infinito, divertente, senza le cose di dolore, gelosia, violenza. Ecco, io ho ancora molte riserve del mio amore con Federico. Ho avuto paura che potesse rimpiangere Giulietta… Poi ho avuto paura del quotidiano, che svilisce un po’: spendi troppo, stai attenta… Il nostro amore è stato privo di grandi vantaggi, ma anche di grandi svantaggi».

Il sesso a 89 anni

Infine la diva del cinema parla a cuore aperto anche del suo rapporto con il sesso. Sandra Milo, a 89 anni, parla di quell'atto che, in questo momento della sua vita, non la rende più felice. Ma sorprende tutti con un'aggiunta davvero inaspettata. «No, adesso no. Il sesso senza amore non è che mi interessi molto. L’amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano. E poi non ho molto tempo per praticarlo». Questione (anche) di tempo, dunque. Sandra Milo, dopo tanti anni, sa ancora come sorprendere gli italiani. Senza mai cadere in banalità.