Sara Affi Fella, quanti soldi ha perso dopo lo scandalo. E Nicola Panico si sfoga: «L'ho fatto per amore»

Sabato 6 Ottobre 2018, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 17:11

ha perso migliaia di euro da quando è scoppiato lo scandalo a Uomini e Donne. Da quando era diventata nota al pubblico televisivo con Temptation Island e poi con il trono aveva ottenuto 30mila euro in sponsorizzazioni e la popolarità suera diventata un'importante fonte di guadagno. Poi le dichiarazioni dell'exdavanti alla nascita della relazione con Vittorio Parigini e la chiusura del profilo social. Aveva finto durante tutto il trono ed era fidanzata ancora con lui.Ed è proprio Panico a dire la sua nello studio di Uomini e Donne e poco dopo anche su Instagram: «Dentro sono molto più forte di quanto dimostrino i miei occhi. In tanti sostengono che io abbia perso la dignità, ma vi dico che per AMORE sono scoppiate guerre. Mi sarei preso una coltellata per difendere proprio chi a me, invece, ne ha sferrato una dritta al cuore! E’ vero, ho sbagliato e non vado fiero di quello che ho fatto, ma vi posso garantire che, nonostante tutto, ho sognato, ho amato, ho lottato per quel sentimento e ho sperato in una vita migliore. Ho sognato una famiglia, ho sognato di essere un padre perfetto e di chiamare mio figlio con il nome del mio papà... che non ho potuto avere... »«Non sarò migliore di nessuno in questa vicenda - continua - ma cavolo, ci ho messo il cuore, la faccia e non mi vergogno a piangere e a mostrarmi debole, ammettendo i miei errori! Alla fine ho perso tutto! La mia vita è un continuo fallimento, ma nessuno mai mi toglierà l’amore incondizionato che ho provato! Concludo dicendo grazie a tutta la mia famiglia, ai miei amici, al mio Venafro Calcio che per me è la mia SERIE A! E a tutti voi che mi avete scritto facendomi sentire un uomo migliore, più di quanto lo sia veramente».In base a quanto rivelato dallo stessoquello di ottenere visibilità e soldi era sempre stato l'obiettivo di Sara sin dall’inizio della sua partecipazione ai programmi televisivi. Ora tutti i marchi che le avevano affidato i propri prodotti l’hanno immediatamente abbandonata e lei ha chiuso il suo account Instagram e non rilascia dichiarazioni da giorni.